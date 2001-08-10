День физкультурника отметят в Южно-Сахалинске
День физкультурника в России отмечают ежегодно во вторую субботу августа, начиная с 1939 года. В этот раз празднование выпадает на 10 августа, однако отмечать сахалинцы начнут уже 9 августа.
Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, в ККЗ «Октябрь» состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров регионального конкурса «Спортивная элита года». На церемонии отметят успешных островных атлетов, а также покажут концертную программу с участием творческих коллективов области.
А 10 августа запланированы сразу два события. В Охотском состоится «Сахалинский триатлон-2019». Он пройдет на базе санатория профилактория «Лесное озеро». Мероприятие объединит более 300 атлетов из 7 регионов Российской Федерации и 2 стран Азиатско-тихоокеанского региона.
В этот же день 80-летие Дня Физкультурника отметят в городском парке Южно-Сахалинска. Празднование пройдет на нескольких площадках.
В 9:30 на стадионе «Космос» состоится массовый флэшмоб «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!» от представителей «Олимпийского совета Сахалинской области», а после разминки пройдет массовый физкультурный кросс «Олимпийский забег» по тропе здоровья. Его дистанция составит – 2200 метров. Регистрация на него продлится до 9 августа по ссылке. Участие возможно только при наличии медицинской справки.
На площадке бывшего «Картодрома» расположится «Интерактивно-презентационная площадка», где посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и посмотреть презентации региональных спортивных федераций. Кроме того, на этой площадке будет располагаться «Главная сцена» на которой пройдут: церемония открытия и закрытия праздника, награждение лучших спортсменов и тренеров по итогам года, выступание почетных гостей.
В презентационной зоне, правее от сцены, расположится полевая кухня, где все желающие смогут отведать солдатской каши и горячего чая, а также аттракционы для детей (надувная горка, массовый твистер и гигантская Дженга). В планах организаторов еще много различных зон - силовая, танцевальная, зона здорового образа жизни и другие.
Всего в мероприятии примут участие более 3000 участников из Южно-Сахалинска, Корсакова, Холмска, Смирных, Долинска и Углегорска. Вход на все площадки будет свободный.
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