Юбилей Василия Шукшина отметили в сахалинской областной библиотеке

Акция, посвящённая 90-летнему юбилею советского кинорежиссёра, актёра, сценариста и писателя Василия Шукшина, прошла в сахалинской областной библиотеке накануне, 25 июля. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОНУБ.

В начале встречи выступил приглашённый гость – литератор и краевед из Томаринского района Геннадий Акмалов. Он рассказал от том, почему заинтересовался жизнью и творчеством Василия Шукшина, как стал вести переписку с матерью писателя, а потом и с его племянницей. Геннадий привёз и показал коллекцию писем, в число которых входили открытки, подписанные самим Василием Шукшиным.

Живой интерес и бурные овации вызвало выступление актера театра «Хорошие люди» Николая Лабазова. Он показал моноспектакль «Микроскоп» по рассказу Шукшина, но сохранил интригу, не закончив спектакль. Лабазов призывал присутствующих в зале школьников узнать финал рассказа, прочитав его самостоятельно.

В промежутках между выступлениями были показаны фрагменты из кинофильмов Шукшина, в том числе из известной картины «Калина красная». В финале мероприятия все желающие могли остаться на просмотр фильма «Хороший парень», а для детей провели мастер-класс по росписи камней - с изображением калины красной.