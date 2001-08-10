Десять серий о Сахалине представят в музее книги Чехова

Десять художественных и документальных серий о Сахалине и его неповторимых обитателях представят на выставке «Фотоочерки о Сахалине» в музее книги Чехова. Идея экспозиции — показать остров с разных точек зрения, в разных жанрах и даже тоне. Выставку составят более 100 цветных и черно-белых различных работ, снятых на пленку, цифру и даже любительский квадрокоптер, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на музей.

— Идея всей этой выставки — показать, что на Сахалине есть фотография, что она очень разная. Идея сделать нечто подобное с ребятами около двух лет зрела, каждый снимал какую-то свою историю, то что близко именно ему. В результате, вышли на самом деле очень личные истории — про скамейки в парке, где гуляли с детьми, про поездки на внедорожниках куда глаза глядят, про наши аляпистые и милые подъезды, про корейскую кухню, без которой многие сахалинцы уже жить не могут, про одиночество, про то, как люди стремятся к успеху, про запустение нашей глубинки. Один раз посетив выставочный зал, можно будет прожить целых 10 нетривиальных историй, — рассказал инициатор и участник экспозиции Дмитрий Ковалев.

Открытие состоится 9 августа в 19.00. Вход свободный.