Островитян зовут на выставку «Робинзон Крузо» – 300 лет»
Книжно-иллюстративная выставка, посвящённая трёхсотлетию романа Даниэля Дефо «Робинзон Кузо», начала работу в сахалинской областной библиотеке. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Считается, что прототипом знаменитого Робинзона стал шотландский мореплаватель Александр Селькирк. По воле обстоятельств он оказался на необитаемом острове, где находился в полном одиночестве на протяжении пяти лет. Селькирк смог выжить в экстремальных условиях, обустроить свой быт на острове и вернулся в Англию в 1711 году.
Английский писатель Даниэль Дефо был чрезвычайно впечатлён историей своего современника, что получило отражение в его творчестве: в 1719 году был написан роман «Робинзон Крузо», ставший классикой мировой литературы.
Посетители экспозиции узнают интересные факты об истории создания «Робинзона Крузо», а также увидят уникальное издание романа 1923 года выпуска из коллекции Редкого фонда.
Выставка будет работать до 26 августа 2019 года.
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