Индийский квест прошли юные сахалинцы на

На сахалинском СТК "Горный воздух" состоялся "Индийский квест". Накануне гостей праздника на средней площадке комплекса встречали индейцы в боевой раскраске. Бледнолицым предлагали нанести боевой узор на щеки и лоб. Многие откликнулись на это приглашение, и вскоре едва ли не каждый второй ребенок своей раскраской ничем не отличался от сына Пернатого Змея или Меткого Глаза, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Затем начался сам квест, в ходе которого юные островитяне училась создавать роучи, строить вигвамы и раскрашивать его стены, а также многим другим индейским хитростям.

- Наше племя называется Непобедимые. У нас всех есть боевые перья, которые вручают за подвиги! – захлебывался от восторга один из участников квеста Никита Смышляев.

Ну а пока детей учили отличать вигвам от томогавка, их родители делали селфи на фоне индейских атрибутов.