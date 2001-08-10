Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июля 2019
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12:06, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Индийский квест прошли юные сахалинцы на "Горном воздухе"

Индийский квест прошли юные сахалинцы на

На сахалинском СТК "Горный воздух" состоялся "Индийский квест". Накануне гостей праздника на средней площадке комплекса встречали индейцы в боевой раскраске. Бледнолицым предлагали нанести боевой узор на щеки и лоб. Многие откликнулись на это приглашение, и вскоре едва ли не каждый второй ребенок своей раскраской ничем не отличался от сына Пернатого Змея или Меткого Глаза, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Затем начался сам квест, в ходе которого юные островитяне училась создавать роучи, строить вигвамы и раскрашивать его стены, а также многим другим индейским хитростям.

- Наше племя называется Непобедимые. У нас всех есть боевые перья, которые вручают за подвиги! – захлебывался от восторга один из участников квеста Никита Смышляев.

Ну а пока детей учили отличать вигвам от томогавка, их родители делали селфи на фоне индейских атрибутов.

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