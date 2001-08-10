Индийский квест прошли юные сахалинцы на "Горном воздухе"
На сахалинском СТК "Горный воздух" состоялся "Индийский квест". Накануне гостей праздника на средней площадке комплекса встречали индейцы в боевой раскраске. Бледнолицым предлагали нанести боевой узор на щеки и лоб. Многие откликнулись на это приглашение, и вскоре едва ли не каждый второй ребенок своей раскраской ничем не отличался от сына Пернатого Змея или Меткого Глаза, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.
Затем начался сам квест, в ходе которого юные островитяне училась создавать роучи, строить вигвамы и раскрашивать его стены, а также многим другим индейским хитростям.
- Наше племя называется Непобедимые. У нас всех есть боевые перья, которые вручают за подвиги! – захлебывался от восторга один из участников квеста Никита Смышляев.
Ну а пока детей учили отличать вигвам от томогавка, их родители делали селфи на фоне индейских атрибутов.
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