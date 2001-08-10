Южносахалинцев приглашают на концерт музыкального шоу-проекта «Dиеz»

Музыкальный шоу-проект «Dиеz» даст концерт под открытым небом. Он пройдет 31 июля в рамках «Культурной столицы», передает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию Южно-Сахалинска.

Мероприятие состоится в сквере у фонтанов на площади Ленина в 18.00. Горожане смогут потанцевать под зажигательные ритмы кавер-версий популярных песен и выступление диджея. Святослав и Кристина Булатовы исполнят хиты клубной музыки и зарядят всех отличным настроением.

Как отметили в департаменте культуры областного центра, уже шестой год подряд общегородской проект «Культурная столица» объединяет различные музыкальные направления. Проект призван познакомить сахалинцев с достижениями островной культуры и популяризировать творчество местных коллективов. Южносахалинцы могут ярко провести свой досуг и поддержать талантливых горожан, ищущих площадку для самовыражения.

Напомним, с июля по сентябрь профессиональные коллективы областного центра будут давать бесплатные концерты в сквере у фонтанов каждую среду в 18.00. С афишей предстоящих мероприятий можно ознакомиться на сайте ДК «Родина».