Сахалинцев зовут на выставку из цикла «Гении одной эпохи»
В предстоящий четверг, 1 августа, в областной библиотеке состоится открытие выставки, посвященной 160-летию со дня рождения русского архитектора, живописца, графика и сценографа, основоположника модернизма в русской архитектуре Федора Шехтеля. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Главный герой выставки принадлежит к числу крупнейших зодчих рубежа XIX-XX веков. Кавалер орденов Святой Анны и Святого Станислава. Из обзора выставки, на которой будут представлены книги, статьи, фотографии, все желающие смогут узнать не только о жизни и творчестве Федора Шехтеля, но и каким образом он был связан с классиком отечественной литературы Антом Чеховым.
Начало в 11.00. Вход свободный.
Справки по телефону 8 (4242) 45-25-28.
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