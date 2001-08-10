Сахалинцев зовут на выставку из цикла «Гении одной эпохи»

В предстоящий четверг, 1 августа, в областной библиотеке состоится открытие выставки, посвященной 160-летию со дня рождения русского архитектора, живописца, графика и сценографа, основоположника модернизма в русской архитектуре Федора Шехтеля. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Главный герой выставки принадлежит к числу крупнейших зодчих рубежа XIX-XX веков. Кавалер орденов Святой Анны и Святого Станислава. Из обзора выставки, на которой будут представлены книги, статьи, фотографии, все желающие смогут узнать не только о жизни и творчестве Федора Шехтеля, но и каким образом он был связан с классиком отечественной литературы Антом Чеховым.

Начало в 11.00. Вход свободный.

Справки по телефону 8 (4242) 45-25-28.