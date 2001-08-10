На "Горном воздухе" пройдет фестиваль воздушных змеев
Конкурс-фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо» состоится на сахалинском "Горном воздухе". В этом году он пройдет уже во второй раз, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.
На конкурс могут быть представлены конструкции из самых необычных материалов. Участники могут воспользоваться не только самодельным, но и покупным воздушным змеем.
К участию приглашают всех желающих, без ограничений по возрасту. Оценивать конкурсантов будут по четырем номинациям:
- «Неземное счастье» - семейная номинация;
- «Первый полет» - детская индивидуальность;
- «Высший пилотаж» - взрослая индивидуальность;
- «Командный вираж» - командная (от 2х до 4х змеев на команду).
Регистрация участников пройдет с 12:00 до 12:30 на средней площадке комплекса. Традиционно в этот день участников и гостей ждет развлекательная программа.
Телефон для справок: 51-11-20.
Комментарии - 0
Другие
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?