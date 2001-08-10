Конкурс-фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо» состоится на сахалинском "Горном воздухе". В этом году он пройдет уже во второй раз, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

На конкурс могут быть представлены конструкции из самых необычных материалов. Участники могут воспользоваться не только самодельным, но и покупным воздушным змеем.

К участию приглашают всех желающих, без ограничений по возрасту. Оценивать конкурсантов будут по четырем номинациям:

- «Неземное счастье» - семейная номинация;

- «Первый полет» - детская индивидуальность;

- «Высший пилотаж» - взрослая индивидуальность;

- «Командный вираж» - командная (от 2х до 4х змеев на команду).

Регистрация участников пройдет с 12:00 до 12:30 на средней площадке комплекса. Традиционно в этот день участников и гостей ждет развлекательная программа.

Телефон для справок: 51-11-20.