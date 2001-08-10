Юных сахалинцев зовут поучаствовать в фестивале «Звезда спасения»
Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает принять участие во всероссийском фестивале детского и юношеского творчества "Звезда спасения». Его проводит МЧС России, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.
Принять участие в фестивале могут все желающие в возрасте от 7 до 18 лет. Конкурс проводится по направлениям: изобразительное, литературное, музыкальное, хореографическое и сценическое творчество.
Он пройдет в два этапа. На первом до 16 августа принимают заявки и работы в главных управлениях МЧС России по субъектам РФ по месту жительства. Второй этап пройдет в Москве. За победу будут бороться участники, занявшие первые места по итогам первого тура.
Конкурсные работы от сахалинцев принимают по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129, кабинет №106 (с пометкой "На фестиваль "Звезда спасения"). Адрес электронной почты: ugz_ofkb@mail.ru. Справки по телефону 8 (4242) 498-534.
Церемония награждения победителей фестиваля состоится 28 сентября в Москве. Подробную информацию об организации и проведении фестиваля можно узнать доступна на сайте главного регионального управления МЧС России.
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