Юных сахалинцев зовут поучаствовать в фестивале «Звезда спасения»

Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает принять участие во всероссийском фестивале детского и юношеского творчества "Звезда спасения». Его проводит МЧС России, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Принять участие в фестивале могут все желающие в возрасте от 7 до 18 лет. Конкурс проводится по направлениям: изобразительное, литературное, музыкальное, хореографическое и сценическое творчество.

Он пройдет в два этапа. На первом до 16 августа принимают заявки и работы в главных управлениях МЧС России по субъектам РФ по месту жительства. Второй этап пройдет в Москве. За победу будут бороться участники, занявшие первые места по итогам первого тура.

Конкурсные работы от сахалинцев принимают по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129, кабинет №106 (с пометкой "На фестиваль "Звезда спасения"). Адрес электронной почты: ugz_ofkb@mail.ru. Справки по телефону 8 (4242) 498-534.

Церемония награждения победителей фестиваля состоится 28 сентября в Москве. Подробную информацию об организации и проведении фестиваля можно узнать доступна на сайте главного регионального управления МЧС России.