Островитян приглашают на праздник чая
В предстоящую субботу, 3 августа, в Южно-Сахалинске на площадке возле Дома торговли пройдет тематическая ярмарка. На ней посетители смогут продегустировать и изучить разницу между корейским и татарским видами чая и способами его приготовления, посмотреть на выступления творческих коллективов, а также приобрести ряд сахалинские продукты со скидкой, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию города.
Традиционно на ярмарке будут представлены рыбная, молочная, сельскохозяйственная продукция, мед, овощи, фрукты и сухофрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия. Среди постоянных участников такие сахалинские предприятия, как «Сахалинский кондитер», «Сахалинский бекон-2», молочный комбинат «Южно-Сахалинский», «Золотой теленок», Долинский хлебокомбинат, совхоз «Южно-Сахалинский», «Колос», «Алексо», «Восток Трейд», «Рыбная лавка», «Курильский берег», «Мерси Агро». В субботу запланированы скидки на ряд товаров, а также дегустации.
В зоне фуд-корта развернется чайная церемония, также там можно будет попробовать сладости, выпечку, мороженое.
В 11.00 начнется развлекательная программа - вокальные и танцевальные номера, кроме того, для посетителей организована фотозона, где можно будет сделать фотографию на память. На территории развернут и выставку сахалинского фотографа Им Алексея (Хасики) «Пейзажи Сахалина».
Напомним, ярмарка между пр. Мира и ул. Дзержинского, на площадке у Дома торговли, функционирует с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, а в субботу и воскресенье - с 9.00 до 16.00.
Комментарии - 0
Другие
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?