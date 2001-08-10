Островитян приглашают на праздник чая

В предстоящую субботу, 3 августа, в Южно-Сахалинске на площадке возле Дома торговли пройдет тематическая ярмарка. На ней посетители смогут продегустировать и изучить разницу между корейским и татарским видами чая и способами его приготовления, посмотреть на выступления творческих коллективов, а также приобрести ряд сахалинские продукты со скидкой, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию города.

Традиционно на ярмарке будут представлены рыбная, молочная, сельскохозяйственная продукция, мед, овощи, фрукты и сухофрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия. Среди постоянных участников такие сахалинские предприятия, как «Сахалинский кондитер», «Сахалинский бекон-2», молочный комбинат «Южно-Сахалинский», «Золотой теленок», Долинский хлебокомбинат, совхоз «Южно-Сахалинский», «Колос», «Алексо», «Восток Трейд», «Рыбная лавка», «Курильский берег», «Мерси Агро». В субботу запланированы скидки на ряд товаров, а также дегустации.

В зоне фуд-корта развернется чайная церемония, также там можно будет попробовать сладости, выпечку, мороженое.

В 11.00 начнется развлекательная программа - вокальные и танцевальные номера, кроме того, для посетителей организована фотозона, где можно будет сделать фотографию на память. На территории развернут и выставку сахалинского фотографа Им Алексея (Хасики) «Пейзажи Сахалина».

Напомним, ярмарка между пр. Мира и ул. Дзержинского, на площадке у Дома торговли, функционирует с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, а в субботу и воскресенье - с 9.00 до 16.00.