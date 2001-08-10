Южносахалинцам покажут японские куклы стиля Эдо

Областной художественный музей представит жителям и гостям Южно-Сахалинска коллекцию кукол из ансамбля хинакадзари стиля Эдо. Музею такой подарок сделал житель японского города Осака Катаяма Мичио. Куклы использовали в домах, где росли дочери, один раз в год - в праздник девочек хина мацури.

Сахалинское усреждение впервые за всю историю принимает в дар подобные предметы. Наличие в музейном собрании кукол хинакадзари стиля Эдо представляет историко-художественное значение, связанное с обрядовыми, религиозными и праздничными функциями.

Выставка откроется сегодня, 2 августа. Начало в 16:00, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу музея.