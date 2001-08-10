Показ художественных фильмов и мультфильмов производства страны восходящего солнца пройдет в Южно-Сахалинске. Все желающих ждут 10 и 17 августа в рамках «Дней японского кино» в конференц-зале областной библиотеки.

Как рассказали ТИА "Острова" в учреждении, мероприятие проводится при поддержке Генерального консульства Японии в областном центре.

Расписание кинопоказов:

10 августа

11.00 – «Мамэсиба» (6+)

13.45 – «Девочка, покорившая время» (12+)

15.30 – «Термы Рима» (16+)

17 августа

11.00 – «Со склонов Кокурико» (12+)

14.00 – «Сказка о самурайские кухне. История настоящей любви» (16+)

Вход свободный. Телефон для справок 8 (4242) 45-25-47.