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15:30, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил
Островитян приглашают на "Дни японского кино"
Показ художественных фильмов и мультфильмов производства страны восходящего солнца пройдет в Южно-Сахалинске. Все желающих ждут 10 и 17 августа в рамках «Дней японского кино» в конференц-зале областной библиотеки.
Как рассказали ТИА "Острова" в учреждении, мероприятие проводится при поддержке Генерального консульства Японии в областном центре.
Расписание кинопоказов:
10 августа
11.00 – «Мамэсиба» (6+)
13.45 – «Девочка, покорившая время» (12+)
15.30 – «Термы Рима» (16+)
17 августа
11.00 – «Со склонов Кокурико» (12+)
14.00 – «Сказка о самурайские кухне. История настоящей любви» (16+)
Вход свободный. Телефон для справок 8 (4242) 45-25-47.
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