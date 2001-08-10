Японские школьники посетили сахалинскую областную библиотеку
Экскурсию и мастер-классы для японской делегации из 44 человек провели сотрудники сахалинской областной библиотеки. Накануне на XXI «Корабле Дружбы» в рамках международного обмена молодежью между Сахалином и Хоккайдо на остров прибыли школьники из разных городов – Саппоро, Китами, Момбецу, Сунагавы и других, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.
Экскурсантам рассказали о библиотеке и ее фондах, показали выставку-экспозицию, посвященную обрядовой кукле, распространенной в русской культуре наряду с официальным православием вплоть до XIX века. Ребята приобрели у мастера понравившиеся экземпляры на память.
В отделе краеведения гостям рассказали о миссии сотрудников и представили наиболее интересные издания о Сахалинской области. Экскурсия продолжилась знакомством с книгами и журналами из редкого фонда СахОУНБ. Вниманию гостей представили ценные издания XVIII века, книги большого и миниатюрного формата XX века, а также книги японских авторов, переведенные на русский язык.
Завершилась экскурсия посещением зала имени А.П. Чехова и мастер-классами по изготовлению глиняной игрушки и росписи камней.
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