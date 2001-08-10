Жителям Сахалина покажут художественные сокровища России

С 22 августа по 22 сентября в сахалинском музейно-мемориальном комплексе «Победа» пройдет передвижная выставка цикла «Сокровища музеев России». Все желающие смогут бесплатно познакомиться с золотым фондом изобразительного искусства России, передает ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительство.

Посетители увидят подлинники Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Ивана Крамского, Валентина Серова, Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Игоря Грабаря, Роберта Фалька, Николая Крымова, Василия Тропинина, Алексея Явленского, Петра Оссовского, Дмитрия Жилинского, Юрия Пименова.

Живописные шедевры отбирались из музейных собраний в разных частях России. Многие шедевры ранее никогда не покидали пределов своих регионов или долгое время были сокрыты в хранилищах.

Полотна, достойные стать частью выставки, отбирали специалисты Третьяковской галереи и государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». По мнению кураторов, художественные коллекции российских регионах уникальны. Сформированные усилиями нескольких поколений коллекционеров, музейных работников, художников и их наследников, они разрушают стереотипные представления о провинциальных музеях.

«Сокровища музеев России» демонстрируют, какие жемчужины скрываются региональных коллекциях. Экспозиция представит разнообразные жанры живописи – парадный и провинциальный портрет, исторические сюжеты, пейзажи разных уголков России. Многообразие имен и произведений позволит посетителям проследить поэтапное развитие отечественного изобразительного искусства.

«Сокровища музеев России» являются продолжением одноименной выставки, которая с большим успехом прошла в Москве в ноябре 2018 года. Арт-тур живописных шедевров по стране начнется с Южно-Сахалинска. За полгода выставка побывает в восьми городах России.

Экспозиция подготовлена патриаршим советом по культуре и министерством культуры РФ. Подробную информацию можно получить на сайте проекта «Россия – моя история», а также официальной странице Instagram: @myhistory_project.

Справочную информацию можно получить по телефону: 49-57-17, или в музейно-мемориальный комплекс «Победа» по адресу: пр. Победы, 1.