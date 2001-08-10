Южносахалинцев приглашают на концерт эстрадного театра-студии «Модуляция»
Эстрадный театр-студия «Модуляция» выступит под открытым небом Южно-Сахалинска завтра, 7 августа. Начало в 18:00, передает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
Традиционно мероприятие состоится в сквере у фонтанов на площади Ленина. Горожане смогут увидеть настоящее музыкальное представление. Артисты не только исполнят всеми любимые эстрадные хиты, но и визуализируют тексты песен, демонстрируя виртуозное актерское мастерство.
Как отметили в городском департаменте культуры, уже шестой год подряд общегородской проект «Культурная столица» объединяет различные музыкальные направления. Проект призван познакомить сахалинцев с достижениями островной культуры и популяризировать творчество местных коллективов. Южносахалинцы могут интересно провести свой досуг и поддержать талантливых земляков.
С июля по сентябрь профессиональные коллективы областного центра будут давать бесплатные концерты в сквере у фонтанов каждую среду в 18.00. С афишей предстоящих мероприятий можно ознакомиться на сайте ДК «Родина».
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