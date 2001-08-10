Тихоокеанское
информационное агентство
6 Августа 2019
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15:00, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Историю комплекса «Пригородное» расскажут сахалинцам

Очередная встреча в рамках проекта «Народный сахалинский гид» состоится в сквере сахалинской областной библиотеки. В этот четверг, 8 августа, в качестве экспертов выступят сотрудники компании «Сахалин Энержи». Они проведут информационную сессию под названием: «Производственный комплекс «Пригородное»: история, легенды, мифы и реальность».

Начало мероприятия в 18.00. Вход свободный.

Справки по телефону 8 (4242) 45-25-28, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на СахОУНБ.

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