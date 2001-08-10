Островитян приглашают поиграть в нивхскую игру

Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» приглашает островитян поиграть в нивхскую игру «Тюк вах». Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

На Сахалине проживает большое количество национальностей. Среди них есть те, для которых остров является больше чем домом – это коренные народы. Нивхи и уильта до сих пор сохранили свою культуру, традиции ведения хозяйства, промыслы, язык и связь с природой. Поэтому сотрудники музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» расскажут гостям об их быте и научат играть в нивхскую игру «Тюк вах».

Интерактивное занятие пройдет в рамках «Семейного досуга» 10 августа в 12:00 и 15:00.