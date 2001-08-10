Сахалинцев зовут на выставку «Ремесла, увековеченные мастерством»

С 7 августа в фойе сахалинской областной библиотеки начинает работу выставка, приуроченная к Международному дню коренных народов. Вниманию гостей будут представлены издания из фондов библиотеки, посвященные творчеству сахалинских нивхов, айнов, уйльта, эвенков и нанайцев, их истории, культуре и языку.

Экспозицию дополняют предметы, которые предоставил областной центр народного творчества. Среди них: миниатюрная традиционная одежда, обувь и предметы костюма, коллажи и панно из рыбьей кожи, а также деревянная посуда, украшенная национальными узорами.

Поскольку в резолюции, посвященной правам коренных народов, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 2019 год Международным годом языков коренных народов, часть экспозиции рассказывает о письменности сахалинских аборигенов.

Кроме того, посетители выставки подробнее узнают об интернет-проекте отдела краеведения «Коренные этносы Сахалина», который реализуется с 2009 года.

Выставка продлится до 31 августа.

Справки по телефонам: 8 (4242) 45-25-37, 45-25-38.