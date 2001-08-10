Южносахалинцев приглашают на празднование Дня физкультурника

В субботу, 10 августа, территория южно-сахалинского парка культуры и отдыха им. Гагарина станет самой масштабной площадкой для всех сторонников здорового образа жизни и активных развлечений, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городского департамента по делам молодежи, спорту и туризму.

Организаторы праздника по случаю Дня физкультурника подготовили обширную программу, в которую помимо спортивной части войдут творческие выступления вокальных и танцевальных коллективов, а также — угощения из полевой кухни. Кроме того, желающие смогут провести скриннинг здоровья у специалистов Сахалинского областного врачебно-физкультурного диспансера. Спортивно-развлекательные мероприятия рассчитаны на посетителей всех возрастов.

Даст стар мероприятиям массовая зарядка для всех желающих, которая начнется в 9:30 утра на стадионе «Космос». Под лозунгом "Здоровье в порядке, спасибо зарядке!" представители олимпийского совета Сахалинской области проведут зарядку со всеми желающими и разминку с участниками физкультурного кросса "Олимпийский забег".

После - в 10:00 состоится праздничный забег. Дистанция кросса составит 2200 метров по территории парка через тропу здоровья. Среди всех участников кросса с помощью лотереи будут разыграны призы, главным из которых станет велосипед престижной марки. Обязательный условием для участников станет лишь регистрация заявки до 9 августа.

Одновременно с забегом, на баскетбольной площадке стадиона начнутся игры всероссийских массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч-2019». Соревнования пройдут в формате «3 на 3» среди 3 возрастных групп - юноши и девушки до 16 лет, юноши и девушки 17-18 лет, мужчины и женщины. Побороться за призы турнира смогут все желающие при условии своевременной подачи заявки и предоставлении необходимых документов (паспорт или свидетельство о рождении, справку о допуске врача и полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев). Пройти медицинский осмотр можно в Сахалинском областном врачебно-физкультурном диспансере (ул. Хабаровская 29а, телефон приемной: 424962). А подать заявку можно 8 и 9 августа с 17:00 до 19:00 в СШ ИВС (Пограничная, 49; тел.89625806828 и 89147565271). Также заявку можно прислать в отсканированном виде на sakhfb@yandex.ru с обязательным условием предъявления оригинала в день проведения мероприятия, в противном случае команда не будет допущена до соревнований.

В 12:00 на сцене, расположенной на стадионе «Космос» пройдет открытие официальной части праздничного мероприятия, начнется концертная программа.

Также в 12:00 начнут работу тематические площадки. На футбольном поле стадиона «Космос» пройдут соревнования по футболу среди детских садов, на футбольном мини-поле участники проекта «Старшее поколение» проведут зарядку, обучат игре в дартс и примут выполнение нормативов комплекса ГТО для горожан старше 55 лет (9, 10 и 11 ступень». Для желающих проверить свои силы в выполнения нормативов ГТО других возрастных категорий будут работать инструкторы МАУ «Спортивный город». Кроме того, спортивный клуб «Чемпион» проведет открытые тренировки и обучение всех желающих, а самых маленьких посетителей ждут аквагрим, твистинг и мягкие игровые модули. Также на стадионе можно будет попрыгать на батуте и понаблюдать за трюками на скейтах и самокатах от профессионалов экстремальных видов спорта.

В программе мероприятия также запланированы бесплатные занятия по йоге и мастер-класс по боди перкуссии (техника владения своим телом как «музыкальным инструментом»), сеанс одновременной игры в шахматы, интерактивно-презентационные мастер-классы, викторины и презентации спортивных федераций. На теннисных кортах городского парка проведут открытые уроки по теннису для юных и взрослых горожан. Также зрители смогут увидеть выступления воркаут-спортсменов и соревнования по пауэрлифтингу и армрестлингу.