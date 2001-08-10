Пенсионеры станцевали на главной площади Корсакова

Флешмоб «Нам года – не беда» прошел в Корсакове. В нем приняли участие 70 пожилых островитян. Они исполнили вальс, польку, латиноамериканские и современные танцы. Масштабное выступление состоялось в рамках проекта «Сахалинское долголетие», запущенного в апреле этого года, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

– Сахалинцы старшего поколения охотно участвуют в таких праздниках. У них горели глаза, а с губ не сходила улыбка, – поделилась эмоциями министр культуры и архивного дела региона Нонна Лаврик. – Предложенный главой области проект «Сахалинское долголетие» – это важный шаг по созданию условий для занятий спортом и творчеством среди пенсионеров.

В празднике поучаствовали танцоры местного творческого объединения «Чайка», ансамбля «Рябинка» из Южно-Сахалинска и все желающие пенсионеры. Возраст выступающих – от 55 до 80 лет. Номер длился полтора часа.

Поддержать пожилых островитян пришли их внуки, дети и друзья, которые также присоединились к танцу. В итоге общее количество участников флешмоба составило 150 человек. Среди них – 30 детей и 20 человек с ограниченными возможностями здоровья.

– Спасибо, что в нашем городе стали проходить такие мероприятия! Мы чувствуем себя востребованными. Будет очень хорошо, если мы станем чаще так собираться, заниматься танцами, общаться, – поделились участница группы инклюзивного танца Наталья Михеева.

Во время флешмоба пожилым жителям портового города раздали буклеты с расписанием творческих коллективов культурно-досугового центра «Океан» - «Чайка», «Варюша» и «Серебряные струны». Присоединиться к любому из них островитяне могут бесплатно. Для этого необходимо позвонить по телефонам: 4-05-05, 2-05-02.

Напомним, проект «Сахалинское долголетие» запустили с 1 апреля. Сначала его участники могли бесплатно посетить семь культурных и девять спортивных учреждений в областном центре. В мае к проекту подключились учреждения культуры и спорта практически всех районов области. Теперь сахалинцы и курильчане в возрасте 65+ могут на выбор посещать более 50 спортивных и 60 культурных учреждений.