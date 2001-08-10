На празднование Дня физкультурника зовут островитян
Сахалинцев и курильчан приглашают на празднование Дня физкультурника. Спортивные и развлекательные мероприятия запланированы во всех районах области. В этом году они приурочены к 80-летию праздника, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
День физкультурника на островах отметят в эту субботу, 10 августа. Однако в некоторых районах старт празднику уже дан. Так, со 2 августа в Долинском районе проходит комплексное спортивное состязание «Территория спорта». Оно включает соревнования по футболу, волейболу и баскетболу. Решающие игры состоятся в спортшколе райцентра 9 августа. Церемония награждения намечена на 10 августа. Она пройдет в киноконцертном зале «Россия».
В Южно-Сахалинске День физкультурника встретят в городском парке. 10 августа, в 9:30 на стадионе «Космос» стартует массовая зарядка, а в 10:00 - праздничный забег на 2200 метров. Среди участников кросса разыграют велосипед. Записываться нужно заранее. Обязательно наличие медицинской справки. Также в парке состоятся соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч-2019», футбольный чемпионат среди детских садов, выступление представителей экстремальных видов спорта и уроки по игре в теннис. Горожане старше 55 лет сдадут нормы ГТО и научатся играть в дартс. Также в программе – выступление вокальных и танцевальных коллективов.
Национальный колорит праздник обретет в Тымовском районе. Жители приедут на стадион села Чир-Унвд. Они будут стрелять из классического лука, посоревнуются в метании гарпуна, кинут лассо на рога оленя, исполнят тройной национальный прыжок и поучаствуют в гонках на лодках. Мероприятия начнутся в 10:00.
А на пляже в Пригородном отметят праздник жители Корсаковского района. В 11:00 там стартуют семейные конкурсы, в 12:00 – соревнования по мини-волейболу, стритболу и пляжному самбо.
Невельчане встретят День физкультурника на стадионе спортивной школы. В портовом городе пройдут соревнования по волейболу, стритболу, блиц-турнир по футболу и конкурс «Рекорд дня». Старт – в 10:00. А в полдень состоится вручение знаков ГТО.
Жители Южно-Курильска отметят праздник ударами по теннисным мячам. Островитяне определят лучшего в пинг-понге, поучаствуют в утренней зарядке и в соревнованиях по велоспорту. Старт мероприятий – в 10:00 на площади Ленина.
К занятиям физкультурой и спортом островные медики рекомендуют подходить осторожно. Поэтому в местах празднования организуют диагностику здоровья.
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