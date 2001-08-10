На Сахалин прибыл генеральный продюсер фестивалей «Игра Света» и «Край света»

До старта нового кинофорума о подростках и для подростков «Игра света» остается всего несколько дней. Вчера в Южно-Сахалинск прилетел генеральный продюсер кинофестивалей «Край света» и «Игра Света» Алексей Агранович. Последний откроется 16 августа в ККЗ «Октябрь» торжественной церемонией и традиционной «красной дорожкой». Начало в 16:00, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-атташе фестиваля.

«Фестиваль «Игра света» - кинофестиваль совершенно новый. Очень важно, что этот фестиваль придумали и делали южно-Сахалинские подростки и школьники самых разных возрастов, которые учились и учатся в наших мастерских «Края света». Им не больше 17 лет и они, конечно, очень волнуются. Ребята хотят, чтобы в первую очередь пришли их друзья. И друзья привели с собой своих родителей. Потому, что эта площадка в первую очередь интересна тем, что можно понять очень многое… и узнать, что же такое сегодня мир подростка, причем не только сахалинского. Фестиваль международный. К нам приезжают молодые авторы со всей страны. Казань, Самара, Калининград, Москва, Санкт- Петербург, Элиста. Достаточно в конкурсе и работ сахалинцев. Есть и иностранные гости из Канады, Ирландии, Хорватии, других стран.

Основная конкурсная программа состоит сразу из четырех конкурсов. Конкурс игровых короткометражных фильмов, конкурс документальных фильмов, конкурс анимационных фильмов и отдельная программа – музыкальное видео и видео-арт.

Всего 79 фильмов. Приезжают около 30 гостей. На каждом блоке фильмов будет присутствовать ряд авторов – будет с кем познакомиться и пообщаться. И вообще наша с ребятами мечта и цель – сделать так, чтобы в сознании молодых людей в нашей стране и за рубежом Южно-Сахалинск и остров Сахалин стал местом новой подростковой культуры и подросткового творчества.

Кроме того, есть ряд внеконкурсных программ, где будут уже профессиональные фильмы, сделанные большими кинематографистами в разное время. Это фильмы, которые интересно говорят о тех проблемах, которые легли в основу каждой из программ. Это «Диалог поколений», «Путь к мечте», «Субкультуры» и «Стать ближе». Приходите семьями, все вместе, вам точно будет, что обсудить на фестивале и о чем разговаривать потом дома.

Ребята, которые приедут к вам – они здесь точно никогда не были ранее и очень хочется, чтобы их впечатления были яркими, чтобы они узнали это место и полюбили остров Сахалин. А это всегда происходит в первую очередь через людей, с которыми посчастливится встретиться и пообщаться. Диалоги, разговоры, глаза и выражения лиц - это самое важное», - сказал Алексей Агранович.

Отметим, вход по бесплатным билетам на все показы. Расписание кинофестиваля есть на сайте lightplayfest.ru.