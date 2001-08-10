В музее книги Чехова открылась выставка «Фотоочерки о Сахалине»
Выставка «Фотоочерки о Сахалине» открылась в областном центре 9 августа. Штанга, мощные джиперские колёса, бочки, скамейка и более ста фотографий, снятых на цифровые камеры, плёнку и квадрокоптер, заполнили залы второго этажа музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». На торжественной церемонии посетителям представили десять художественных и документальных фотоисторий о большом острове на востоке России и его жителях, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу музея.
«Нам очень приятно, что вы нашли время посетить нашу выставку. Я хочу поблагодарить своих товарищей, которые взяли часть ноши по её организации, и мы, как бурлаки на Волге, тащили наш общий корабль до самого конца. Спасибо сотрудникам музея книги А. П. Чехова и его руководителю за то, что они поддерживают островных фотографов», – сказал куратор выставки Дмитрий Ковалёв.
Руководитель фотомастерской «Лист», Александр Гайворон, отметил в своём видеообращении к гостям мероприятия, что идея создания выставки возникла примерно два с половиной года назад, однако он и не подозревал, что она выльется в большой проект, который дойдёт до своего логического конца.
«Моя маленькая мечта сбылась: наконец-то открылась наша общая выставка. Нам удалось собрать десять авторов со своим видением мира. Во время подготовки мы спорили и дискутировали, день и ночь работали в мастерской, чтобы оформить фотографии в паспарту, переживали за доставку материалов, и, тем не менее, мы смогли всё сделать. Каждого участника я благодарю за проделанную колоссальную работу. Вы – молодцы!» – отметил он.
Процесс приготовления кимчи, суровые тренировки бодибилдера, преодоление сахалинцами лесных просторов сквозь снежную пелену, – эти и другие истории представили посетителям. Отчасти, эта выставка стала неким экспериментом, где авторы смогли творчески подойти к оформлению своего пространства. Одни фотографы просто повесили фотографии на ширмы, другие – установили к своим работам тематические инсталляции. Например, серию «Джиперы» украсили большие колёса, «На птичьих правах» – красные бочки, «Бодибилдер» – гриф с блинами, «В парке» – жёлтая скамейка.
«После экспонирования большой выставки современного искусства из Москвы мы поняли, что возможности наших залов в плане экспериментов безграничны. У авторов этой фотовыставки необычный подход к оформлению своего пространства. Всегда интересно и полезно увидеть что-то новое. Отмечу, что с Александром Гайвороном и фотомастерской «Лист» мы не в первый раз сотрудничаем. Прошлая выставка «15 секунд» собрала большое количество посетителей. И это не случайно, потому что такие проекты стильные, современные, и они рассказывают про нас, сахалинцев. Думаю, что эта выставка тоже будет иметь успех», – поделилась впечатлениями заместитель директора музея «Остров Сахалин» Анастасия Степаненко.
Гостья выставки, Елена Каретникова, пришла по приглашению своих друзей. Как она отметила, ей было интересно увидеть Сахалин глазами местных фотографов: «У меня положительные впечатления от экспозиции. Работы эмоциональные и хорошие. Например, я видела в электронном варианте серию о приготовлении кимчи, но когда они распечатаны в большом размере и выставлены в зале – это смотрится впечатляюще. Я рада, что у наших сахалинских фотографов есть возможность выставлять свои работы. Хочется, чтобы это было чаще».
Выставка будет работать до 26 августа.
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