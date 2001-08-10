Островитян зовут на мероприятия в рамках Дней Эрмитажа

В рамках Дней Эрмитажа на Сахалине пройдут экскурсии, лекции, книжные выставки, показы тематических фильмов, встречи с экспертами, мастер-классы и другие мероприятия. Вход во все музеи Южно-Сахалинска будет свободный, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу музея.

Со 2 по 8 сентября островитяне смогут увидеть шедевр из Эрмитажа, посетить публичную реставрацию часов, которую проведет эксперт главного музея Санкт-Петербурга Михаил Гурьев, отправиться в виртуальное путешествие по Эрмитажу, послушать об истории и величайших экспонатах на лекциях. Для работников сахалинских музеев специалисты из культурной столицы России проведут семинары, мастер-классы и другие профильные мероприятия. В онлайн-режиме пройдет виртуальная встреча волонтёров Эрмитажа и учреждений культуры Сахалина.

Мероприятия этого крупного культурно-образовательного проекта также охватят Корсаковский, Холмский, Охинский, Поронайский, Томаринский, Тымовский, Углегорский, Невельский, Макаровский и другие районы области.