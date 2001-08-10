Тихоокеанское
информационное агентство
13 Августа 2019
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Авторы выставки «Фотоочерки о Сахалине» проведут творческие встречи

Авторы выставки «Фотоочерки о Сахалине» проведут творческие встречи

В рамках выставки «Фотоочерки о Сахалине» участники фотомастерской «Лист» проведут две творческих встречи. Они пройдут в музее книги А.П. Чехова, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Так, 17 августа в 14:00 авторы фотосерий расскажут о своём творческом пути, о причинах выбора конкретной темы, и о том, что их вдохновляет на творчество.

25 августа в 12:00 фотограф Мария Горелова, автор работ для международных выставок, расскажет об этапах поездки заграницу,  продемонстрирует свои новые работы и ответит на вопросы.

Вход на мероприятия бесплатный.

Напомним, проект «Фотоочерки о Сахалине» – это выставка, подготовленная десятью молодыми фотографами. На ней представлены работы, выполненные в различной манере и технике, рассказывающие о разном Сахалине. Также в рамках грантового проекта, который реализуется при поддержке островного правительства, запланирована ещё одна выставка и несколько творческих встреч на острове. Основным партнёром выступает музей книги Чехова.

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