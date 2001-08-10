Спеть караоке на площади Ленина вновь приглашают южносахалинцев
Поющих южносахалинцев приглашают принять участие в конкурсе «Караоке онлайн», после которого музыкальный шоу-проект «Dиеz» даст концерт в рамках «Культурной столицы», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
Отметим, оба мероприятия будут проходить в один день, 15 августа, в сквере у фонтанов на площади Ленина. Заявки от любителей и профессионалов вокального искусства принимаются с 17.00. Соревнования исполнителей стартуют в 18.00. Участникам предоставят сценическое оборудование и музыкальные каталоги, в которых есть композиции на любой вкус.
По окончании караоке-битвы горожане смогут потанцевать под зажигательные ритмы кавер-версий популярных песен и выступление диджея. Святослав и Кристина Булатовы исполнят хиты клубной музыки и зарядят всех отличным настроением.
Напомним, конкурс «Караоке онлайн» и концерты под открытым небом проходят в рамках «Культурной столицы» каждые среду и четверг соответственно. Проект призван познакомить сахалинцев с достижениями островной культуры и популяризировать творчество местных коллективов. Южносахалинцы могут не только ярко провести свой досуг, но и поддержать талантливых горожан, ищущих площадку для самовыражения. С афишей предстоящих мероприятий можно ознакомиться на сайте ДК «Родина».
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