Горожан зовут поучаствовать в «Хороводе мира»

В четверг, 15 августа, в Южно-Сахалинске и еще 120 городах России пройдет акция «Хоровод мира». В этот день в городском парке имени Гагарина на танцевальной площадке соберутся сотни сахалинцев. Организаторами акции выступает движение «Хороводы России».

С 18:00 до 20:00 со сцены прозвучит народная музыка и песни, а приглашенные творческие коллективы будут «сплетать» в танцевальном узоре жителей и гостей островной столицы. По завершению мероприятия с 20:00 до 22:00 для горожан выступят артисты из коллектива «Джаз Бэнд», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу парка.