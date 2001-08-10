Тихоокеанское
информационное агентство
16 Августа 2019
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11:40, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Художественные сокровища России покажут сахалинцам

Художественные сокровища России покажут сахалинцам

С 22 августа по 22 сентября в музейно-мемориальном комплексе «Победа» состоится передвижная выставка цикла «Сокровища музеев России». Экспозиция является продолжением одноименной выставки, с беспрецедентным успехом прошедшей в Москве в ноябре 2018 года, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В состав экспозиции войдут полотна Шишкина, Куинджи, Крамского, Серова, Репина, Кустодиева, Крымова, Тропинина, Грабаря, Явленского, Фалька, Оссовского,  Жилинского, Пименова, которые представляют золотой фонд российской изобразительной культуры. Будут представлены все жанры живописи: портрет (парадный, провинциальный), пейзаж (от севера до юга России), исторические полотна и жанровые сцены. Многообразие имен и произведений позволит зрителям проследить поэтапное развитие отечественного изобразительного искусства.

Экспозиция наглядно продемонстрирует художественные сокровища российской провинции. Шедевры, многие из которых ранее не покидали пределов своих регионов или вовсе находились в хранилищах, предстанут перед сахалинцами.

Справки по телефону: 49-57-17.

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