Сотрудники Эрмитажа поделятся опытом с островными музейщиками

С 3 по 7 сентября в областном краеведческом музее в рамках Дней Эрмитажа будет работать площадка для специалистов в области музееведения. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу музея книги Чехова.

Сотрудники Государственного Эрмитажа проведут для сахалинских коллег семинары, лекции и другие тематические мероприятия. На них поговорят о реставрации металлов, использовании музеями интеллектуальной собственности, организации экскурсионной деятельности, работе с детьми. Также слушателей познакомят с историей выдающихся экспонатов Эрмитажа.

На 5-ое сентября запланировано проведение круглого стола по обеспечению безопасности музеев. Его проведет Алексей Богданов – заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа, член Межведомственной рабочей группы по безопасности. Предполагается обсуждение актуальных вопросов, связанных с охраной и пожарной безопасностью музеев, идентификационной маркировкой экспонатов и музейным освещением.

Мероприятия будут полезны сотрудникам учреждений культуры и образования, а также всем, кто интересуется музейной деятельностью, культурой и искусством.

Вход свободный. Предварительная запись по телефону: 8 (4242) 50-50-51.