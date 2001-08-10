Юные жители Новиково побывали в музеях Южно-Сахалинска

Культпоход для 25 детей из малообеспеченных и многодетных семей, проживающих в селе Новиково, организовало Корсаковское отделение партии "Единая Россия". Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу "ЕР".

Дети впервые посетили самые современные сахалинские музеи - мемориально-музейный комплекс «Победа» и исторический парк «Россия – моя история». Для них были проведены обзорные экскурсии, в ходе которых ребята узнали много интересного об истории России в целом и истории освобождения Южного Сахалина и Курил в августе 1945-го. Финансовую поддержку для организации поездки в областной центр оказали депутат Сахалинской областной Думы Анатолий Кочнев и депутаты фракции «Единая Россия» собрания Корсаковского городского округа.

- Мы не первый раз организуем такие мероприятия. Для ребят эта поездка стала очень ярким впечатлением школьных летних каникул. Приятно, что дети получили массу позитивных впечатлений, были в полном восторге от увиденного. Думаю, что посещение музеев пробудит в них интерес к истории своей страны, вызовет желание лучше учиться и узнать еще больше, - отметила исполнительный секретарь Корсаковского отделения партии Елена Сенникова.