Южносахалинцев приглашают на дегустацию мёда

Любителей сладкого приглашают на ярмарку, посвященную Медовому и Яблочному Спасу. Она пройдет завтра, 17 августа, на площадке возле Дома торговли, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии Южно-Сахалинска.

Представители островных личных подсобных хозяйств предложат к продаже таежный, липовый, гречишный и другие сорта меда, а также иную продукцию пчеловодства - прополис, воск, пергу, пыльцу. Перед покупкой посетители смогут попробовать сладкое лакомство.

Кроме того, на ярмарке будут действовать скидки - на сухофрукты и яблоки до 30%, а также на ряд мясной продукции. Горожане смогут приобрести множество товаров: рыбную, молочную, сельскохозяйственную продукцию, яйца, хлебобулочные изделия и многое другое, а также перекусить в зоне фуд-корта. Там будут продавать сладости, выпечку, мороженое, сладкую вату и кукурузу.

Среди постоянных участников - островные товаропроизводители: «Сахалинский кондитер», «Сахалинский бекон-2», молочный комбинат «Южно-Сахалинский», «Золотой теленок», Долинский хлебокомбинат, совхоз «Южно-Сахалинский», «Алексо», «Восток Трейд Компани», «Янтарное», «Курильский берег», «Мерси Агро Сахалин». Предусмотрены скидки на некоторые товары. Будет представлена и сувенирная продукция от сахалинских мастеров.

Напомним, ярмарка между пр. Мира и ул. Дзержинского, на площадке у Дома торговли, работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, а в субботу и воскресенье - с 9.00 до 16.00.

Обновлено 16:15. В связи с погодными условиями 17 августа субботняя ярмарка у Дома торговли пройдет без традиционных тематических мероприятий (дегустации и концерта). Торговые павильоны будут работать в обычном режиме, с 09.00 до 16.00.