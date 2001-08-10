Южносахалинцев приглашают на дегустацию мёда
Любителей сладкого приглашают на ярмарку, посвященную Медовому и Яблочному Спасу. Она пройдет завтра, 17 августа, на площадке возле Дома торговли, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии Южно-Сахалинска.
Представители островных личных подсобных хозяйств предложат к продаже таежный, липовый, гречишный и другие сорта меда, а также иную продукцию пчеловодства - прополис, воск, пергу, пыльцу. Перед покупкой посетители смогут попробовать сладкое лакомство.
Кроме того, на ярмарке будут действовать скидки - на сухофрукты и яблоки до 30%, а также на ряд мясной продукции. Горожане смогут приобрести множество товаров: рыбную, молочную, сельскохозяйственную продукцию, яйца, хлебобулочные изделия и многое другое, а также перекусить в зоне фуд-корта. Там будут продавать сладости, выпечку, мороженое, сладкую вату и кукурузу.
Среди постоянных участников - островные товаропроизводители: «Сахалинский кондитер», «Сахалинский бекон-2», молочный комбинат «Южно-Сахалинский», «Золотой теленок», Долинский хлебокомбинат, совхоз «Южно-Сахалинский», «Алексо», «Восток Трейд Компани», «Янтарное», «Курильский берег», «Мерси Агро Сахалин». Предусмотрены скидки на некоторые товары. Будет представлена и сувенирная продукция от сахалинских мастеров.
Напомним, ярмарка между пр. Мира и ул. Дзержинского, на площадке у Дома торговли, работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, а в субботу и воскресенье - с 9.00 до 16.00.
Обновлено 16:15. В связи с погодными условиями 17 августа субботняя ярмарка у Дома торговли пройдет без традиционных тематических мероприятий (дегустации и концерта). Торговые павильоны будут работать в обычном режиме, с 09.00 до 16.00.
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