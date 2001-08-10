Солнечная поляна в Весточке превратилась в площадку образовательного форума

Солнечная поляна места силы Весточка на несколько часов превратилась в площадку международного образовательного форума. Накануне его участники познакомились с творчеством нивхского ансамбля «Люди Ых-миф» и попробовали блюда национальной нивхской кухни, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии Южно-Сахалинска.

Этнокультурная площадка развернулась на солнечной поляне рекреационной зоны Весточки. Участница ансамбля Наталья Ли провела гостям небольшую экскурсию по развернувшейся на поляне импровизированной выставке с отдельными фрагментами, знакомящими с культурой коренных малочисленных народов севера Сахалина. Здесь же можно было обучиться игре на национальных инструментах и познакомиться с предметами быта ручной работы. Гостей угощали пятью блюдами традиционной кухни, в их числе — нерпичье мясо, сладости.

Познавательная программа началась с традиционных игр, в которых приняли участие все желающие. Завершилась работа площадки небольшим, но ярким концертом.

- Только положительные эмоции. Познавательная программа удачно сочеталась с колоритом места притяжения — рекреационной зоной Весточка. Так получилось, что хоть я и местная, но никак не было возможности здесь побывать, хотя хотела давно. Сегодня небольшая мечта сбылась, удалось прогуляться, обязательно вернемся с семьей и дойдем до природного памятника останец Лягушка, - поделилась впечатлениями одна из участниц Татьяна Чуприкова.