Островитян приглашают поучаствовать в международном кинофестивале

Стать участниками первого международного фестиваля короткометражного кино «Золотой теленок» предлагают сахалинцам. Он пройдет с 20 по 24 октября в Кирове.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи, в программе фестиваля учрежден специальный приз «За популяризацию ценности межнационального согласия».

- Номинация направлена на укрепление единства многонационального народа РФ посредством кинематографа. Федеральное агентство по делам национальностей России заинтересована в привлечении молодежи к участию в мероприятиях, которые способствуют гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, - отмечают организаторы.

Фестиваль пройдет при поддержке Телевизионного творческого объединения «АМиК», международного союза КВН, молодежного культурно-досугового центра «Подъем», Федерального агентства по делам национальностей России и правительства Кировской области.

Узнать подробности можно по телефонам: 8 909 913 29 94 и 8 495 647 71 98 (доб. 177).