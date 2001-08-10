Тихоокеанское
информационное агентство
20 Августа 2019
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Пересечение улиц Вокзальной и Буюклы закроют в Южно-Сахалинске 18 августа
14:30, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Островитян приглашают поучаствовать в международном кинофестивале

Стать участниками первого международного фестиваля короткометражного кино «Золотой теленок» предлагают сахалинцам. Он пройдет с 20 по 24 октября в Кирове.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи, в программе фестиваля учрежден специальный приз «За популяризацию ценности межнационального согласия».

- Номинация направлена на укрепление единства многонационального народа РФ посредством кинематографа. Федеральное агентство по делам национальностей России заинтересована в привлечении молодежи к участию в мероприятиях, которые способствуют гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, - отмечают организаторы.

Фестиваль пройдет при поддержке Телевизионного творческого объединения «АМиК», международного союза КВН, молодежного культурно-досугового центра «Подъем», Федерального агентства по делам национальностей России и правительства Кировской области.

Узнать подробности можно по телефонам: 8 909 913 29 94 и 8 495 647 71 98 (доб. 177).

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