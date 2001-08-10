Южносахалинцев зовут на

Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет в Южно-Сахалинске. В её рамках 24 августа зрителям покажут популярные отечественные кинокартины, вышедшие на экраны в прошлом году: «Домовой», «Балканский рубеж» и «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на Кинодосуговое объединение.

Показ состоится под открытым небом, у Дома правительства Сахалинской области. Кроме возможности посмотреть фильмы, зрителям будет предложена тематическая шоу-программа и розыгрыши.

Начало в 21:00. Программа кинопоказов:

21:00 «Домовой» семейный/ фэнтези/ комедия/ 6+;

23:10 «Балканский рубеж» боевик/драма/ 16+;

01:41 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» комедия/ 16+.