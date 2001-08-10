Сахалинский Чехов-центр поделился планами на предстоящий сезон
Традиционный сбор труппы прошел в репетиционном зале сахалинского Чехов-центра. Накануне директор учреждения Татьяна Корнеева подвела итоги предыдущего сезона, а художественный руководитель театра Александр Агеев озвучил планы на следующий - 89-ый театральный сезон, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
В сентябре состоится предпремьерый показ спектакля-перформанса «Вторник короткий день». Эта работа режиссера Александра Созонова была представлена в рамках лаборатории на фестивале «Сахалинская рампа» и вызвала живой отклик у сахалинских зрителей. 19 и 20 октября Чехов-центр откроет сезон постановкой «Про Федота-Стрельца, удалого молодца», режиссером которого станет Александр Агеев. В сезоне сахалинский театр подарит интересные премьеры на большой и малой сценах театра: драма Ф.Шмидт «Экстремалы», «Мария Стюарт» по трагедии Ф. Шиллера, «Калека с острова Инишман» М. Макдонаха, «Белый бизон» М. Башкирова.
Также будет богат театральный год на гастроли и фестивали. Уже в сентябре труппа Чехов-центра отправится на остов Итуруп, где жителям г. Курильска и сел Рейдово, Горячие ключи и Горное будет показана сказка-притча «У ковчега в восемь» и концерт «Музыка нас связала», а на сцене дома культуры г. Курильска будет показан спектакль «Чужой ребенок». В сентябре постановка Чехов-центра «Гроза» приглашена на Первый Дальневосточный театральный фестиваль в Хабаровск.
Еще одной важной новостью стало пополнение труппы островного театра: сразу 6 артистов представило руководство Чехов-центра. Четверо молодых выпускников театральных образовательных учреждений: Игорь Веслополов (Дальневосточный государственный институт искусств, Владивовсток), Светлана Задвинская (Новосибирский государственный театральный институт), Анастасия Жаромская (Иркутское театральное училище), Никита Хвостиков (Омский государственный университет им. Достоевского). Еще два артиста - Вячеслав Воронцов и Юрий Беляев -имеют большой опыт работы. Так, Вячеслав служил в нескольких театрах, Санкт-Петербургской филармонии, снимался в кино и сериалах, а Юрий за последние 10 лет работал в театрах Новокузнецка, Барнаула, Калининграда, Краснодара.
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