Островитяне смогут выиграть путёвку в Эрмитаж
Организаторы Дней Эрмитажа на Сахалине проведут викторину «Я хочу в Эрмитаж». Вопросы составлены экспертами Государственного Эрмитажа таким образом, что ответы можно найти, лишь посетив лекции, экскурсии и кинопоказы фильмов о ведущем музее Санкт-Петербурга, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу музея книги Чехова.
Ответив на вопросы анкеты, посетители должны опустить заполненный бланк в специальную урну в фойе музея «Остров Сахалин». Далее анкеты будут проверены сотрудниками музея и на закрытии Дней Эрмитажа на Сахалине, 8 сентября, состоится розыгрыш подарков от организаторов проекта. Главным призом станет трёхдневная экскурсионная путёвка на двоих в Государственный Эрмитаж.
Бланк викторины можно получить с 3 по 8 сентября в музее книги Чехова, либо вырезать из буклета «Дни Эрмитажа на Сахалине». Отметим, также его будут раздавать в областном художественном музее, областном краеведческом музее, киноконцертном зале «Октябрь», областном центре народного творчества, музейно-мемориальном комплексе «Победа» и областной универсальной научной библиотеке.
Подробности можно уточнить по телефону: 8 (4242) 43-65-09.
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