Тихоокеанское
информационное агентство
21 Августа 2019
Сегодня 18:24
66,78|73,98|59,34
Дорогу у ТЦ «Океан» закроют на 4 дня в Южно-Сахалинске
16:30, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

"Горный воздух" зовёт островитян на большой летний пикник

СТК "Горный воздух" приглашает южносахалинцев и гостей города на семейный праздник. "Большой летний пикник" пройдет на средней площадке комплекса в предстоящую субботу, 25 августа. Начало в 13:00.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе "Горного воздуха", в программе – живая музыка, конкурсы, водяные бои, сладости и напитки. На территории комплекса расположат зону аквагрима и творческие мастерские. Маленькие гости смогут поучаствовать в «Гараж сейле» - игре с настоящими товарами и деньгами, где продавцами и покупателями становятся дети. Каждый ребенок сможет создать свой магазин, украсить прилавок. Для участия в игре необходимо заранее подать заявку по телефонам: 8 962 120 55 63 (WhatsApp), 55 67 89 (доб. 1) до 14:00, 23 августа.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?