Поучаствовать в киноакции приглашают южносахалинцев

Киноакция «Знатоки кино» пройдет в сквере сахалинской областной библиотеки. Она состоится в предстоящую субботу, 24 августа, в рамках ежегодной всероссийской акции «Ночь кино», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

На книжной выставке «Звездные книги о звездных судьбах» будут представлены биографии выдающихся отечественных актеров и режиссеров, справочная литература о фильмах, которые оставили заметный след в киноиндустрии, а также мемуары известных деятелей кино.

Гости познакомятся с произведениями писателей-классиков русской литературы, по мотивам которых поставлены фильмы: «Они сражались за Родину», «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Война и мир» и другие. Посетители смогут посмотреть отрывки кинокартин и порассуждать, что лучше, фильм или книга и стоит ли экранизировать литературные произведения.

Желающие примут участие в викторине «Что вы знаете о кино?», посвященной истории отечественного кинематографа.

Начало в 17.00. Вход свободный. Справки по телефону 8 (4242) 45-25-28.