Островитян зовут на открытие выставки «Из поколения победителей»

На открытие выставки «Из поколения победителей» приглашают южносахалинцев и гостей города. Мероприятие состоится в областной библиотеке 2 сентября, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Посетителей познакомят с литературой, освещающей события Второй мировой войны, в том числе советско-японской войны 1945 года, а также с биографиями и воспоминаниями об участниках и героях боевых действий. Выставку дополнят карты боевых действий по освобождению юга Сахалина и Курильских островов, а также экспонаты из музейно-мемориального комплекса «Победа».

Открытие экспозиции состоится в 12.00 на третьем этаже библиотеки.

Выставка продлится со 2 по 30 сентября. Справки и запись организованных групп на обзор по телефонам: 8 (4242) 45-25-37, 45-25-38.