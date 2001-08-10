Островитян зовут на открытие выставки «Из поколения победителей»
На открытие выставки «Из поколения победителей» приглашают южносахалинцев и гостей города. Мероприятие состоится в областной библиотеке 2 сентября, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.
Посетителей познакомят с литературой, освещающей события Второй мировой войны, в том числе советско-японской войны 1945 года, а также с биографиями и воспоминаниями об участниках и героях боевых действий. Выставку дополнят карты боевых действий по освобождению юга Сахалина и Курильских островов, а также экспонаты из музейно-мемориального комплекса «Победа».
Открытие экспозиции состоится в 12.00 на третьем этаже библиотеки.
Выставка продлится со 2 по 30 сентября. Справки и запись организованных групп на обзор по телефонам: 8 (4242) 45-25-37, 45-25-38.
Комментарии - 0
Другие
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
- 11:00 14 Августа Автобусный маршрут № 21 будет ездить по-другому в Южно-Сахалинске
- 12:00 15 Августа В Яблочном автомобилист сбил пешехода и скрылся
11:40 15 Августа Художественные сокровища России покажут сахалинцам
- 12:00 16 Августа Пересечение улиц Вокзальной и Буюклы закроют в Южно-Сахалинске 18 августа
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?