Поучаствовать в караоке-битве зовут южносахалинцев

Жителей и гостей Южно-Сахалинска в четверг, 22 августа, приглашают на уличный концерт, после которого состоится караоке-битва в рамках творческого проекта «Культурная столица». Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу агентства по развитию областного центра.

Обращаем внимание, что оба мероприятия будут проходить в один день в сквере у фонтанов на площади Ленина. В 17.00 для любителей популярной эстрадной музыки выступит солистка Дома культуры «Родина» Элеонора Талалаева, а городские вокальные ансамбли «Страна чудес» и «Мечта» исполнят известные и всеми любимые композиции детства, такие как «Оранжевая песня», «Вместе весело шагать» и др.

«Караоке онлайн» стартует в 18.00. Заявки принимаются с 17.00. В этот раз конкурс певцов посвящен празднованию Дня государственного флага РФ. Участникам предоставят сценическое оборудование и музыкальные каталоги. При выборе песни южносахалинцев просят поддержать патриотическую тематику.

Напомним, конкурс «Караоке онлайн» и концерты под открытым небом проходят в рамках «Культурной столицы» каждые среду и четверг соответственно. Проект призван познакомить сахалинцев с достижениями островной культуры и популяризировать творчество местных коллективов. Южносахалинцы могут не только ярко провести свой досуг, но и поддержать талантливых горожан, ищущих площадку для самовыражения. С афишей предстоящих мероприятий можно ознакомиться на сайте ДК «Родина».