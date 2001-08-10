Артисты Чехов-центра отправились с гастролями на Итуруп
С 1 по 5 сентября на самом крупном острове Курильского архипелага - Итурупе пройдут гастроли сахалинского Чехов-центра. Труппа посетит четыре населенных пункта: села Рейдово, Горячие ключи, Горное и город Курильск. Вниманию сельских зрителей будут представлены сказка для детей и концерт, в Курильске также покажут комедийный спектакль большой формы, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу театра.
«За последние годы мы несколько раз посетили острова Курильской гряды - Кунашир и Шикотан, а вот на Итуруп из-за непростой транспортной схемы нам не удавалось попасть. Старожилы театра вспоминают, что в последний раз наша труппа приезжала на Итуруп с гастролями более 40 лет назад! Поэтому и для нас, и для курильчан это очень важное, если не сказать, историческое событие. Мы с нетерпением ждем встречи», - отметила директор Чехов-центра Татьяна Корнеева.
Юные зрители и их родители увидят сказку-притчу немецкого драматурга Ульриха Хуба «У ковчега в восемь» - своеобразного долгожителя театра: в этом сезоне исполнится 10 лет с тех пор, как историю о трех друзьях пингвинах и Всемирном потопе представил на режиссерской лаборатории Роман Феодори (Роман Ильин).
Артисты Чехов-центра Елена Денисова и Леонид Всеволодский покажут курильчанам свой концерт «Музыка нас связала». В программе - арии и дуэты из знаменитых оперетт и кинофильмов, русские народные песни, классика советской и зарубежной эстрады. В концерт дуэта, который недавно отметил свое 15-летие, войдут самые популярные номера, которые больше всего полюбились зрителям и значимы для самих артистов. 2 сентября в Курильске будет показан еще один концерт дуэта Елены Денисовой и Леонида, посвященный Дню окончания Второй мировой войны.
В Курильске также будет представлена постановка пьесы советского драматурга Василия Шкваркина «Чужой ребенок». Это классика советской театральной школы, не сходящая с подмостков театров уже более 80 лет. По сюжету главная героиня Маня готовится к своей первой роли: ей предстоит сыграть забеременевшую вне брака девицу. И вскоре новость о ее «беременности» разлетается по всей округе. Комедия с успехом идет в Чехов-центре с марта 2017 года, и именно на Итурупе состоится первый показ ее на выезде, так что зрители острова смогут побывать на своеобразной гастрольной премьере. На сегодняшний день в мастерских театра ведутся работы по адаптации декорации под сцену курильского Дома культуры.
Расписание показов:
1 сентября, Рейдово:
16.00 сказка-притча «У ковчега в восемь»
19.00 концерт «Музыка нас связала»
2 сентября, Курильск:
концерт в честь Дня окончания Второй Мировой войны
3 сентября, Горячие ключи:
16.00 сказка-притча «У ковчега в восемь»
19.00 концерт «Музыка нас связала»
4 сентября, Горное:
16.00 сказка-притча «У ковчега в восемь»
19.00 концерт «Музыка нас связала»
5 сентября, Курильск:
16.00 сказка-притча «У ковчега в восемь»
19.00 комедия «Чужой ребенок»
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