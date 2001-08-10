«Сокровища музеев России» приехали на Сахалин

На Сахалин приехали «Сокровища музеев России». Одноименная выставка открылась в музейно-мемориальном комплексе «Победа» в областном центре. Здесь по 22 сентября сахалинцы абсолютно бесплатно смогут увидеть подлинные полотна выдающихся российских художников, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

36 картин из собраний 12 российских музеев добрались до островной столицы. «Сокровища музеев России» знакомят с творениями выдающихся мастеров кисти – Ивана Шишкина и Архипа Куинджи, Ильи Репина и Ивана Крамского, Роберта Фалька и Бориса Кустодиева.

Полотна, достойные стать частью выставки, выбирали специалисты Третьяковской галереи и государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Чтобы показать русское искусство во всем его разнообразии, шедевры искали не в Москве и Санкт-Петербурге, а в региональных музеях и картинных галереях.

Первую экскурсию по выставке провел писатель, историк, главный редактор проекта «Россия – моя история» Александр Мясников.

– Главная идея была показать, какие фантастические шедевры хранят провинциальные музеи. Полотна, которые мы видим сегодня, по праву считаются жемчужинами не только местных коллекций, но и мировой живописи, – отметил он.

«Сокровища музеев России» являются продолжением одноименной выставки, которая с большим успехом прошла в московском «Манеже» в ноябре прошлого года. Экспозиция вызвала такой ажиотаж, что ее решили сделать передвижной. В этом году золотой фонд русской живописи – от иконописи до соцреализма – прокатится по восьми российским городам. Начался арт-тур в Калиннграде, Южно-Сахалинск стал пятым по счету.

Выставочный проект охватывает период с XVIII до второй половины XX века и знакомит со всевозможными жанрами живописи. Путешествуя из города в город, наполнение «Сокровищ музеев России» меняется. В Южно-Сахалинске экспозицию пополнили шесть картин. Они созданы по особой технологии специально для слабовидящих и слепых людей. Произведения представлены в виде тактильных репродукций с рельефом и снабжены тифлометками с аудиокомментариями.

Помимо самой выставки, сахалинцев ждет обширная образовательная программа. Каждый день ценители искусства смогут посещать тематические экскурсии, искусствоведческие фильмы, мастер-классы.

Арт-тур живописных шедевров по стране подготовили Министерство культуры Российской Федерации и Патриарший совет по культуре. Передвижная выставка уже сегодня ставит рекорды по числу посетителей. В разных городах «Сокровища музеев России» увидели больше миллиона человек.

Кстати, расширению культурных границ Сахалинской области глава региона Валерий Лимаренко придает важное значение. На Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора подписал соглашение о сотрудничестве с выдающимся музыкантом, генеральным директором Мариинского театра Валерием Гергиевым. В июне в Южно-Сахалинске уже состоялась выставка произведений ювелирного искусства из фондов Гохрана России. В сентябре на Сахалине пройдут Дни Эрмитажа. Кроме того, в рамках нацпроекта на островах должны построить около 45 объектов и капитально отремонтировать не менее 73 учреждений культуры.