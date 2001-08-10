Южносахалинцев приглашают посетить «Страну детства»
Субботняя ярмарка в Южно-Сахалинске превратится в «Страну детства». Завтра, 24 августа, на площадке возле Дома торговли посетителей тематической ярмарки ожидают концертные выступления, розыгрыши и конкурсы, аквагрим. Начало развлекательной программы в 11:00. На ярмарке можно будет приобрести воздушные шары, мыльные пузыри, будет представлен большой ассортимент игрушек, канцелярских товаров и многое другое, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.
Добавим, в связи с плохой погодой в прошлую субботу тематическая ярмарка, посвященная Медовому и Яблочному Спасу, была перенесена на 24 августа. Поэтому завтра представители островных личных подсобных хозяйств представят таежный, липовый, гречишный и другие сорта меда, а также иную продукцию пчеловодства - прополис, воск, пергу, пыльцу.
Кроме того, на ярмарке будут действовать скидки на ряд мясной продукции. Горожане смогут приобрести множество товаров - на ярмарке представлена рыбная, мясная, молочная, сельскохозяйственная продукция, мед, яйца, хлебобулочные изделия и многое другое. В зоне фуд-корта будут продавать сладости, выпечку, вареную кукурузу, леденцы-петушки на палочке.
Среди постоянных участников - островные товаропроизводители: «Сахалинский кондитер», «Сахалинский бекон-2», молочный комбинат «Южно-Сахалинский», «Золотой теленок», Долинский хлебокомбинат, совхоз «Южно-Сахалинский», «Алексо», «Восток Трейд Компани», «Янтарное», «Курильский берег», «Мерси Агро Сахалин».
Напомним, ярмарка между пр. Мира и ул. Дзержинского, на площадке у Дома торговли, функционирует с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, а в субботу и воскресенье - с 9.00 до 16.00. Информация о проведении тематических ярмарок размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
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