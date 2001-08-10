Тихоокеанское
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27 Августа 2019
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09:30, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Молодежный конкурс моноспектаклей пройдет на Сахалине

Молодежный конкурс моноспектаклей пройдет на Сахалине

Конкурс моноспектаклей по произведениям А.П. Чехова «Слово. Театр. Чехов.» пройдет на Сахалине. Его организует областная библиотека для любителей театрального искусства и участников театральных студий от 14 до 25 лет, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Заявку для участия и видеозапись моноспектакля необходимо подать до 1 октября в центр чтения (2 этаж) или отправить по электронной почте chtenie@libsakh.ru.

Награждение призеров состоится 17 октября в 14.00 в конференц-зале СахОУНБ. Победитель конкурса по приглашению организаторов сможет представить свою работу на сцене перед публикой. Информация об итогах будет опубликована на официальном сайте библиотеки.

Положение о конкурсе и форма заявки размещены здесь. Телефон для справок 8 (4242) 45-25-02.

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