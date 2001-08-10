Молодежный конкурс моноспектаклей пройдет на Сахалине

Конкурс моноспектаклей по произведениям А.П. Чехова «Слово. Театр. Чехов.» пройдет на Сахалине. Его организует областная библиотека для любителей театрального искусства и участников театральных студий от 14 до 25 лет, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Заявку для участия и видеозапись моноспектакля необходимо подать до 1 октября в центр чтения (2 этаж) или отправить по электронной почте chtenie@libsakh.ru.

Награждение призеров состоится 17 октября в 14.00 в конференц-зале СахОУНБ. Победитель конкурса по приглашению организаторов сможет представить свою работу на сцене перед публикой. Информация об итогах будет опубликована на официальном сайте библиотеки.

Положение о конкурсе и форма заявки размещены здесь. Телефон для справок 8 (4242) 45-25-02.