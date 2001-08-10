День шахтёра отметили в Углегорском районе

Главным местом празднования Дня шахтёра в минувшие выходные стал Углегорский район – центр угледобычи Сахалинской области, где реализуются крупнейшие инвестиционные проекты. Накануне в Доме культуры Шахтерска наградами отметили передовиков производства Восточной горнорудной компании, а на центральной площади организовали развлекательную программу, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Она была поделена на несколько тематических блоков. В спортивном – акробатические трюки от рекордсменов Книги рекордов Гиннесса и чемпионов мира – Данилы Калуцких и Валентина Четверкина, интерактивная зарядка, танцевальная программа Zumba Fitness, выступления скейтеров, самокатеров, велосипедистов BMX.

Не менее насыщен другой блок – «Фуд-шоу». Для жителей Шахтерска в огромном котле сварили уху. Приготовлением любимого блюда помимо профессиональных поваров занялись все желающие. В специальной зоне под руководством поваров, надев перчатки и передники, они подготовили ингредиенты для варки.

На площади прошли и уже традиционные для Дня шахтера соревнования по поеданию тормозков (еда, которую берут с собой в шахту). «Испытание горняка» состояло из 3-х заданий: переодеться в спецовку и каску, добыть уголь (пересыпать уголь из одного контейнера в другой) и съесть 5 тормозков. В концертной зоне жителей Шахтерска ждала интересная программа. Открыл ее один из самых элегантных женских скрипичных дуэтов в России V-Play. Девушки – обладательницы титулов «Лучший скрипичный дуэт» и «Музыкальное открытие года».

Продолжили программу вокальный коллектив Dreambox и команда Electro Dаnce, группа «Приключения Электроников». Здесь же состоялся массовый конкурс караоке, различные лотереи и розыгрыши. Завершился праздник красочным фейерверком.