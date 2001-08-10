Сахалинская областная библиотека приглашает на Дни открытых дверей
На Дни открытых дверей приглашают гостей в главную библиотеку Сахалинской области. Со 2 по 6 сентября посетителей ждут организованные экскурсии по структурным подразделениям СахОУНБ, знакомство с услугами библиотеки и книжными новинками, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.
Гости смогут посетить «Литературное метро», спустившись в главное книгохранилище библиотеки, где сотрудники СахОУНБ проведут обзор уникальных изданий из фонда редких и ценных документов и коллекции книг-малюток.
В отделах обслуживания на втором этаже для посетителей будут работать выставки: «Эрмитаж в книгах и электронных ресурсах», «Из поколения победителей» ко Дню окончания Второй мировой войны. Гостей ждут образовательные лекции: «Основы информационной безопасности», «Особенности эффективного поиска информации в Интернете», а также урок «Мир знаний в цифровом пространстве».
Все желающие смогут посетить тренинг по ораторскому мастерству, мастер-классы по правополушарному рисованию «Дыхание осени» и рисованию акварелью «Портрет героя». Запланирован показ документальных фильмов телеканала «Звезда» 2015 года: «Битва за Сахалин», «Десант на Курилы».
2 сентября в 18.00 в рамках Дней открытых дверей состоится концерт лирической и народной песни в исполнении лауреата международного конкурса «Планета талантов», дипломанта конкурса «Романсиада» Виталия Цыренгармаева.
Заявки на экскурсии, мастер-классы, тренинги и лекции для организованных групп принимаются по телефонам: 8 (4242) 45-25-28, 45-25-21.
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