Акция «Ночь кино» собрала южносахалинцев у дома правительства

Всероссийская акция «Ночь кино» состоялась в Южно-Сахалинске. В ее рамках 24 августа были показаны лучшие отечественные картины прошедшего года. В результате зрительского голосования были отобраны три фильма: мультипликационный фильм «Домовой», боевик «Балканский рубеж» и комедия «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Кинодосуговое объединение.

Их южно-сахалинские зрители и увидели на экране, установленном под открытым небом перед домом правительства Сахалинской области. К сожалению, погодные условия не способствовали комфортному просмотру фильмов. Однако те, кто пришел на мероприятие, остался доволен. Они смогли насладиться любимыми фильмами, а также принять участие в конкурсах.

Отметим, всероссийская акция «Ночь кино» прошла в Южно-Сахалинске в четвертый раз.