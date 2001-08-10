Островитян зовут на выставку «Многоликий Сахалин»

В предстоящую пятницу, 30 августа, в областном центре народного творчества состоится открытие выставки «Многоликий Сахалин». На ней представят многообразие изделий, созданных руками талантливых сахалинских мастеров. Начало в 17:30, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Всех желающих ждут в будние дни с 9:00 до 17:00 по адресу: пр-т Победы, 24.

Выставка продлится до 30 сентября.