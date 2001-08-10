Южносахалинцев приглашают на уличный концерт

Жителей и гостей Южно-Сахалинска в четверг, 29 августа, приглашают на уличный концерт, после которого состоится караоке-битва в рамках творческого проекта «Культурная столица», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Обращаем внимание, что оба мероприятия будут проходить в один день в сквере у фонтанов на площади Ленина. В 16.00 вокальный ансамбль старшего поколения «Дети войны» исполнят известные песни прошлых лет. Участницы хора подарят горожанам хорошее настроение и зарядят позитивом.

«Караоке онлайн» стартует в 18.00. Заявки принимаются с 17.00. Конкурсантам предоставят сценическое оборудование и музыкальные каталоги.

Кроме этого всех желающих приглашают присоединиться к экологической акции «Зелёный остров», которая стартует до начала мероприятий «Культурной столицы» здесь же в 14.00. Южносахалинцам предложат поучаствовать в тематических играх и викторинах.

Напомним, проект «Культурная столица» призван познакомить сахалинцев с достижениями островной культуры и популяризировать творчество местных коллективов. Южносахалинцы могут не только ярко провести свой досуг, но и поддержать талантливых горожан, ищущих площадку для самовыражения. С афишей предстоящих мероприятий можно ознакомиться на сайте ДК «Родина».