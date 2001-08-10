Актриса сахалинского Чехов-центра отметила

Сегодня, 28 августа, «золотой» юбилей отметила актриса сахалинского Чехов-центра Татьяна Максимова. Артист драмы - ведущий мастер сцены она 27 лет служит островному театру, и для многих зрителей давно стала эталоном женственности, красоты и грациозности на сцене, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Татьяна родилась в Ташкенте, в десятилетнем возрасте переехала на Сахалин. Еще будучи школьницей, играла на сцене народного театра в Доме культуры «Железнодорожник» под руководством Андрея Губера. В 1991 году, окончив Красноярский государственный институт искусств, работала артисткой Государственного Русского Академического театра драмы им. М. Горького (г.Ташкент). В сахалинском драматическом театре трудится с 1992 года. С первого же рабочего дня молодой актрисе досталось сразу три роли в новогоднем спектакле «Бал сказок» - Золушка, Красная Шапочка и принцесса. На сегодняшний день в ее актерской копилке более полусотни ролей.

Неоднократно была отмечена различными почетными грамотами и благодарственными письмами островного министерства культуры и Сахалинской областной думы.

Руководство театра и коллеги поздравили виновницу торжества с этой важной датой, пожелали новых интересных ролей и благодарных зрителей. Кстати, Татьяна Максимова сыграет главную роль в спектакле «Вторник короткий день» (реж. Александр Созонов), премьера которого состоится 13 сентября, в 19.00. А 18 сентября в 20:00 в фойе 2-го этажа Чехов-центра пройдет юбилейный вечер актрисы.